Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:50

Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olan "Kelebekler" filminin yönetmeni Tolga Karaçelik'in yeni filmi, The Shallow Tale'in çekimleri tamamlandı. “The Shallow Tale”in, festival yolculuğunun ardından 2024’ün bahar aylarında ise vizyona girmesi bekleniyor.

Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro gibi isimlerin başrolde yer aldığı film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.

“The Shallow Tale”in yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak’la birlikte Wren Arthur ile Steve Buscemi’nin Olive Productions ve Alihan Yalçındağ’ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor.