‘Ben, Tonya’ filmi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada “TV+ ile Açık Havada Sinema” serisi 15 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de, “Ben, Tonya” ile devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00
‘Ben, Tonya’ filmi bomontiada’da
Abone Ol google-news

Başrolünde Margot Robbie’nin yer aldığı film, tarihe “üçlü axel”ı başaran ilk ABD’li kadın patenci olarak geçen buz pateni ikonu Tonya Harding’in hikâyesine odaklanıyor.

Sinemaseverler, gösterim günü alanda ücretsiz isim kaydı yaptırabilecek ve Avlu’da bulunan şezlong biletlerine ise Mobilet’ten ulaşılabilecek.



En Çok Okunan Haberler