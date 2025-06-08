Tom Cruise, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Usta oyuncu Tom Cruise, yeni filmi için gerçekleştirdiği tehlikeli sahneyle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

62 yaşındaki Hollywood yıldızı, Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma filminin çekimleri sırasında, aynı sahneyi 16 kez çekerek “yanan paraşütle en çok atlayış yapan kişi” unvanını kazandı. Bu rekor, Cruise’un azmi ve cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi.

SAHNEDE 16 KEZ YANAN PARAŞÜTLE ATLADI

Cruise, çekimlerde her defasında paraşütle atlarken, paraşütün alev aldığı anlar yaşandı. 16 atlayışın her birinde paraşüt yanarak Guinness rekorunu getirdi. Filmin yapım şirketi Paramount Pictures, bu tehlikeli anların kamera görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

CRUISE: “RİSK ALMIYORUZ, ÇOK DİKKATLİYİZ”

Usta oyuncu, paraşütle atlamadan önce şu sözleri söyledi:

"Eğer paraşüt yanarken bükülürse, dönmeye başlarım ve yanarım. Bükülmeden kurtulmam ve sonra 10 saniye içinde paraşütün tutuşması gerekiyor. Gerçekten dikkatli davranacağım. Risk almaya gerek yok. Tabii ki hiç risk almıyoruz."

Cruise’un bu açıklaması, sahnelerin ne denli büyük bir tehlike içerdiğini ortaya koydu.

SON KEZ ETHAN HUNT KARAKTERİNDE

Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma, Cruise’un efsaneleşen Ethan Hunt karakterine son kez hayat verdiği yapım olarak dikkat çekiyor. Film, halen sinemalarda gösterimde.

FİLM GİŞEDE REKOR KIRDI

200 milyon dolarlık dev bütçesiyle dikkat çeken film, 360 milyon dolarlık global gişe başarısına ulaştı. Görevimiz Tehlike serisinin en yüksek açılış hasılatını elde eden film, serinin en büyük yapımlarından biri oldu.