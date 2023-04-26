Torbalı Metropolis Tiyatro Festivali’ne uluslararası ödül
Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Torbalı Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ikincisini düzenlediği Metropolis Tiyatro Festivali, “En İyi Tiyatro Festivali ödülü” almaya hak kazandı. Ödülü başkan Mithat Tekin, usta sanatçı Zihni Göktay’ın elinden aldı.
Torbalı Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ikincisini düzenlediği Metropolis Tiyatro Festivali, Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Festivali ödülüne layık görüldü.
İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi’nde gerçekleşen ödül töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve uluslararası önemli isimler ödül aldı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ödülü usta sanatçı Zihni Göktay’ın elinden aldı.
TEKİN: BU GURUR HEPİMİZİN
Önemli isimlerin katıldığı ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Torbalı için ayrı bir öneme sahip olan Metropolis Tiyatro Festivalimiz, Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri yarışmasında en iyi Tiyatro Festivali ödülü alarak hepimizi gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan başta Torbalı halkımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geleneksel hale getirdiğimiz Metropolis Tiyatro Festivalimiz bu yılda ilçe sakinlerimiz ile buluşacak. Torbalı Belediyesi olarak daima sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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