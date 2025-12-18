Trabzon Devlet Tiyatrosu 'İstanbul'un Son Beyzadeleri' ve 'Alice Harikalar Diyarında'yı sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İstanbul'un Son Beyzadeleri" ve "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunları sahnelemeye devam edecek.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "İstanbul'un Son Beyzadeleri"nde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde, işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

İki perdelik oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 20 Aralık'ta ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunu da 21 Aralık saat 13.00 ve 23-24 Aralık'ta saat 11.00'de sahnelenecek.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca 19 Aralık saat 20.00'de "Kırık Ayna", 20 Aralık saat 14.00'te "Alişin Macerası", 21 Aralık saat 14.00'te ise "Kayıp Kitabın Peşinde" Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Aynı salonda 23 Aralık saat 18.00'de "Ruhun Terapi Odası: Şiir" dinletisi ile aynı gün saat 19.00'da Türk Halk Müziği konseri organize edilecek. "Yaşamın İçinden Manzaralar" isimli kişisel sergi ise yarına kadar açık kalacak.

Bu arada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 21 Aralık'ta saat 20.00'de "Yüzüklerin Efendisi" konseri, 22 Aralık saat 20.30'da oyuncu İclal Aydın'ın tek kişilik tiyatro oyunu, 23 Aralık saat 20.00'de "İçimizdeki Şeytan" ve 23 Aralık saat 20.30'da "Tutunamayanlar" oyunu sahne alacak.