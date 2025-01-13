Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Seyirciye Grotesk Bir Hikaye: "Dolu Düşün Boş Konuş"

Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:39

Güncelleme: 13.01.2025 - 16:07

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Steven Berkoff’un kaleme aldığı ve Haluk Bilginer’in Türkçeye çevirdiği "Dolu Düşün Boş Konuş" adlı tek perdelik oyunu izleyiciyle buluşturuyor. Hakkı Kuş’un yönetmenliğini üstlendiği bu trajikomik oyun, hayatın karmaşası içinde bir ailenin ve dostlarının yalnızlıklarını, birbirleriyle ve kendileriyle olan kopuk ilişkilerini grotesk bir üslupla ele alıyor.

Hem güldüren hem de düşündüren oyunun oyuncu kadrosunda Frank rolünde Gürkan Erarslan, Donna rolünde Elif Kaplan, Henry rolünde Mahir Elvan, Kaynana rolünde Pelin Beğendi ve George rolünde Ensar Kaplan yer alıyor. Çocuk karakterlerini ise Deha Beşyıldız ve Güliz Oktar Altay canlandırıyor. Oyunun güçlü anlatımını destekleyen teknik ekipte dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı Nihat Bahar ve müzik İlke Ulaş Kuvanç imzasını taşıyor. Koreografi Gülden Çelen, görsel tasarım ise Kutan Gökkaya tarafından hazırlanmış.

"Dolu Düşün Boş Konuş," Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sahnesinden çıkarak Türkiye turnesine hazırlanıyor. Oyunun turne programı şu şekilde:

Edirne: 14 ve 15 Ocak

Kırklareli: 17 Ocak

Kahramanmaraş: 21 ve 22 Ocak

Gaziantep: 24 ve 25 Ocak

Tüm oyunlar saat 20.00'de sahnelenecek.

Sahne arkasında geniş bir ekibin titizlikle çalıştığı oyun, bir ailenin yaşam mücadelesini ve hayattaki anlam arayışını etkileyici bir dille sahneye taşıyor. Trajikomik bir hikayeye tanıklık etmek ve hayatın farklı bir yüzünü deneyimlemek isteyen tiyatroseverler, bu özel yapımı kaçırmamalı.