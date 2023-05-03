Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:56

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:56

Terzi dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken filmin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı. Dizinin ilk adı "Süslü Korkuluk" olarak belirlenmiş ve TV8'de yayınlanmasına karar verilmişti. Daha sonra yapımcı şirket ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında dizisinin adı "Terzi" olarak değiştirildi ve Netflix platformuna transfer oldu. Peki, Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi nerede çekiliyor? Terzi dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Netflix'in yeni Türk dizisi olan Terzi daha ilk günden TOP 10 listesine girmeyi başardı. Başrollerinde daha önce Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy var. Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor. Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor.

Netflix'te yayınlanan dizi Terzi'nin 1. sezonu 2 Mayıs salı günü gösterime sunuldu. Kısa sürede TOP 10 izlenme listesine giren Terzi dizisi 1. sezonu 7 bölünden oluşuyor. Dizinin her bölümü yaklaşık 40 dakika. 2. sezonu için Netflix'ten onay alan Terzi dizisinin yeni bölüm çekimlerine yaz aylarında başlanması bekleniyor.

Çağatay Ulusoy kadar dikkat çeken bir başka isim ise Dimitri karakterine ustalıkla hayat veren oyuncu Salih Bademci oldu. Terzi dizisinde en dikkat çeken ve merak edilen isim ise Dimitri'nin nişanlısı Esvet karakterine hayat veren oyuncu Şifanur Gül oldu. Peyami'nin engelli babası Mustafa karakterine ise yine usta oyuncu Olgun Şimşek hayat veriyor.

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy - Peyami Dokumacı

Şifanur Gül - Esvet/Firuze

Salih Bademci - Dimitri

Olgun Şimşek - Mustafa

Berrak Tüzünataç - Cemre

Engin Şenkan - Dede

Evrim Alasya

Ece Sükan - Suzi (Suzan)

Vedat Erincin - Ari

Celile Toyon - Sülün

Lilâ Gürmen - Lia

TERZİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çağatay Ulusoy'un boşrolünde yer aldığı Terzi dizisinin çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirildi.