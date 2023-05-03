Aile dizisindeki 'ampulü söndür' mesajı gündem oldu: 'Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim'
Show TV’de yayınlanan 'Aile' dizisindeki 'ampulü söndür' mesajı dikkat çekti. Dizinin bir sahnesinde ampulü söndüren Canan Ergüder'in oynadığı Leyla karakteri, oğluna "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi usta isimlerin oynadığı 'Aile' dizisinin son bölümü sosyal medyada gündem oldu.
Show TV'de izleyicilerle buluşan dizinin son bölümündeki 'ampülü söndür' mesajı çok konuşuldu.
"KİMSENİN HAYATINIZDAN ÇALMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"
Canan Ergüder'in oynadığı Leyla karakteri, odadaki ampulü söndürdükten sonra oğlunun yanına giderek, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" dedi.
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