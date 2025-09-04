TUGFO konser turnesine Elbphilharmonie’de başladı

Bu yıl İstanbul ana teması ve portre sanatçısı Fazıl Say ile yapılan Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında, Hamburg’un ünlü konser salonu Elbphilharmonie, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) Fazıl Say’ın hem solist hem besteci olarak yer aldığı 1 Eylül’deki konserinin ardından 2 Eylül’de de Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konserine ev sahipliği yaptı.

Kurucu şefleri Cem Mansur yönetimindeki TUGFO ve solisleri piyanist İlyun Bürkev, başarılı yorumlarıyla her yaştan seyircinin hayranlığını kazandı. Eseri Avrupa’da ilk kez seslendirilen genç besteci Cem Esen’in orkestranın bünyesine çok yakışan “Sarscam” adlı eseri de çok beğenildi. Bürkev’in çaldığı Edward Grieg’in Piyano Konçertosu’na başarıyla eşlik eden orkestra Britten’in Peter Grimes Operası’ndan “Dört Deniz Arası” ve Beethoven’ın “5. Senfonisi” eserlerini de seslendirdi.

SON KONSER VİYANA'DA

Konserde Bürkev’in Ahmet Adnan Saygun ve orkestranın Ferit Tüzün’den yaptığı bisler de çok büyük alkış aldı. Dinleyiciler arasında yer alan Güler Sabancı 17 yıldır ana destekçisi oldukları TUGFO’yu bu konserde de izledi. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO, 28 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserle başlayan turnesini 4 Eylül’de Çekya’nın başkenti Prag’da Smetana Halla’da, 6 Eylül’de Slovakya’nın başkenti Bratislava’nın önemli mimari yapılarından Bratislava Radyo Salonu’nda ve 7 Eylül’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da MuTh Salonu’nda vereceği konserlerle tamamlayacak.