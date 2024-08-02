TUGFO Türkiye’yi başarıyla temsil etti

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:48

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:48

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), şefleri Cem Mansur yönetiminde ilk kez çıktığı Hollanda'nın ünlü konser salonu Concertgebouw'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti. TUGFO projesinin kurulmasına öncülük eden ve ana destekçisi olan Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı da gençlere destek için Amsterdam'daydı. Sabancı, "Cem Mansur liderliğindeki TUGFO ile bugüne kadar toplam 1000’den fazla gencimize ulaştık. Bugüne kadar TUGFO’dan yolu geçen müzisyenlerimizden birçoğu dünyanın en önemli orkestralarında çalıyor. TUGFO’da genç müzisyenler kendilerini dünya standartlarında değerlendirmeyi öğreniyor. Avrupa turnelerinde prestijli festivallerde ve Berlin, Viyana gibi önemli salonlarda verilen konserler sayesinde, dünyadaki görünürlüğünü de kanıtlamış oluyorlar. Özellikle, bu yılki turne kapsamında Avrupa’nın en prestijli salonlarından biri olarak sayılan Amsterdam’daki Concertgebouw’da gerçekleşen bu konserde genç müzisyenleri izlemek bizleri çok mutlu etti " diyerek desteğe devam edeceklerini ifade etti.

‘BÖYLESİNİ GÖRMEDİK’

Amsterdam'daki konserinin solisti Romanyalı genç piyano sanatçısı Daniel Cibanu, Bursa ve İstanbul'da Rahmaninov, "Paganinni’nin bir teması üzerine Rapsodi" eserini seslendirirken yorumu ve çaldığı bis parçaları ile seyirciyi hayran bıraktı.

Hollanda konserinin ardından dünyanın pek çok ünlü salonunda konser vermiş olan Cem Mansur duydukları mutluluk ve gururu şu sözlerle ifade etti; "Concertgebouw inanılmaz bir deneyimdi hepimiz için. Neredeyse tam dolu bir salon ve dakikalarca ayakta alkış... İnanılmaz bir akustik, böylesini ne duyduk ne gördük. Çocuklar için Amsterdam'ı bol gezecek zaman da oldu."

İtalya'nın Brescia şehrindeki Salo Festivali'ndeki konserinin ardından 30 Temmuz'da Venedik'te Tintoretto tarafından boyanmış Scola Grande di San Rocco'da konser verdi. TUGFO'nun bu konserdeki solistleri orkestra üyesi keman yıldızları Ada Yalın Yücel ile Yağmur Tuna oldu. Orkestra, defalarca davet edildiği Almanya'nın ünlü salonu Kozerthaus'da 10 Ağustos'ta vereceği konserle turne programını tamamlayacak. Berlin'deki konserde orkestra piyanist Cem Babacan'a eşlik edecek.