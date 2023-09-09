TUGFO yurda alkışlarla döndü

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

Sabancı Vakfı’nın 15 yıldır ana destekçisi olduğu Sevda Cenap And Vakfı çatısı altında Cem Mansur liderliği ve şefliğinde 2007’den beri her yıl yeniden kurulan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 29 Ağustos’ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen 13. Uluslararası Palermo Classica Festivali ile başlayan yurtdışı turnesini 6 Eylül’de Roma’da, dünyanın en ünlü şef ve solistlerinin konser verdiği mükemmel akustikli Santa Cecilia konser salonunda tamamladı.

TUGFO, 2023 yılı programını ise dün akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda piyanist Ferhat Can Büyük’e eşlik ettiği 10. konserle büyük özgüven ve deneyim kazanarak sonlandırdı.

ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM

TUGFO’nun iki ülkede, on ayrı salonda, dört piyanist ve iki farklı koroya eşlik ederek gerçekleştirdiği programın genç müzisyenlere kazandırdıklarını, çellist Berkay Azıtepe şu sözlerle ifade etti: “TUGFO ile ikinci senem. Geçen yıl Dresden, Prag, Berlin turnesinde çello grup şef yardımcısı, bu yıl grup şefi olarak çaldım. Ortalama bir aylık bu süreçlerde kendimi daha fazla tanıdım. On yıllık çello kariyerimde geçen seneden itibaren yaylı sazlar eğitmenimiz Hande Kuden, geçen yılın solisti çellist Poyraz Baltacıgil ve Cem Mansur sayesinde orkestracılık anlamında çok büyük deneyimler elde ettim. Vücut diliyle, bakışarak anlaşmayı, insanlarla kaynaşma anlamında, beraber müziği hissetmeyi öğrendim. Sanki görünmeyen bağlarla birbirimize bağlıyız ve bunu dinleyiciye de ileterek çok güzel bir enerji ortaya çıkarıyoruz. Bunu fark etmek beni çok mutlu etti. Cem Hoca gerçekten müziği anlayan bilen bir insan. Seminerlerde verdiği bilgilerin çaldığımız eseri, müziği anlamamızda çok katkısı oldu. Çalarken isteklerini anlatması, bizim de yanıtla vermemiz de çok önemli. Genç müzisyenler mutlaka TUGFO deneyimi yaşamalı, bence.”