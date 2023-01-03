Tuluyhan Uğurlu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 konser verecek

03 Ocak 2023 Salı, 11:08

Usta piyanist, ilk performansını 14 Ocak'ta İstanbul Trump Sahne'de gerçekleştirecek, ilerleyen tarihlerde Ankara, Hatay, İzmir ve Adana'da dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Program kapsamında Uğurlu, yurt dışında da Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan ve Almatı kentlerinde konser verecek.

Konserlerinde Uğurlu, 100. yıl için hazırladığı "Güneş Ülke Anadolu", "Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri", "Göklerle Ortak Tarihimiz" ve "Cumhuriyetin Trenleri" isimli projelerini görsel sunum eşliğinde seslendirecek.

"CUMHURİYET MEŞALESİNİ BIRAKMAK İÇİN..."

Tuluyhan Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu konserlerin sanat yaşamının en önemli projelerinden birini oluşturduğunu belirterek, "Tam bağımsız Türkiye bilincini yaygınlaştırmak, genç kuşakları Anadolu aydınlanmasından haberdar etmek ve geleceğe parlayan bir Cumhuriyet meşalesi bırakmak için 100. yıl konserlerime katılın. Bu coşkuyu birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.