Turgay Karadağ’ın karikatür sergisi açıldı
Sanatçı Tugay Karadağ’ın 30 eserinden oluşan karikatür sergisi sanatseverlerle buluştu. İzmir Mimarlık Merkezi’nde bulunan sergide, Karadağ’ın demokrasi, savaş-barış, insan hakları, teknoloji, kültürel erozyon konularındaki eserleri yer alıyor.
Mimarlar Odası İzmir Şubesi İzmir Mimarlık Merkezi’nde sanatçı Tugay Karadağ’ın toplumsal olaylardan esinlenerek kaleme aldığı karikatür sergisi açıldı. “Yaralıydı... Çok uzağa gidemezdi” başlıklı sergide Karadağ’ın karikatürlerinin yanı sıra çizimleri, karalamaları ve desenleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in de katılımıyla gerçekleşen açılışa karikatür sevenler ilgi gösterdi.
Sergi hakkında açıklama yapan Tugay Karadağ, gündemi meşgul eden olayları hatırlatarak “Manevi hayatımız gasp edilmeye çalışılıyor. Bu dönemi de atlatacağımıza olan inancımla, kendi kendime ‘Sen türkülerini söyle’ dedim ve bu sergi ortaya çıktı. Bu sergide son dönem çizdiklerimin yanında İzmirli sanatseverlerin görmesini arzu ettiğim geçmiş çizimlerimden de örnekler var. Demokrasi ihtiyacımız, savaş-barış, insan hakları, teknoloji, kültürel erozyon konularında 30 adet çizgi, desen, karikatür, karalama, suluboya resim bulunuyor.
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