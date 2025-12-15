Turgut Pura Vakfı 42. Heykel Yarışması Ödülleri açıklandı

İzmir’de, 1919'daki Yunan işgaline karşı Türk direnişinin öncüsü olan gazeteci Hasan Tahsin adına yaptığı “İlk Kurşun Anıtı” ile kentin unutulmaz, kadim ve kült bir sembolünü yaratan; çağdaş, modern Türk heykel sanatında özgün üslubu ve öncü tavrıyla sıra dışı bir yer edinmiş olan sanatçımız Turgut Pura adına düzenlenen “Turgut Pura Vakfı 42. Heykel Yarışması” sonuçlandı ve ödüller 19 Aralık’ta yapılacak törenle kazanan genç sanatçılara verilecek.

Turgut Pura Vakfı 42. Yıl Heykel Yarışması Seçici Kurulu’nda yer alan Doç. Ercan Yılmaz (Heykeltraş/Akademisyen), Doç. Gökçen Ergür (Heykeltraş/Akademisyen), İbrahim Karaoğlu (Sanat Yazarı/Küratör), Dr. Meriç Aktaş Ateş (Küratör), Müjde Unustası (Sanat Tarihçi) Onur Eray (Heykeltraş) Prof. Suat Karaaslan (Heykeltraş/Akademisyen) ve Varol Topaç (Heykeltraş/ TPV Başkanı) 13 Aralık 2025 tarihinde toplanarak; daha önce online ön eleme ile seçilen 45 yapıtı vakfın sergi salonunda gerçek boyutlarıyla değerlendirerek, ödül alacak yapıtları belirlemiştir. Yarışma şartnamesinde yer alan ödüllere ek olarak bu yıl iki adet Jüri Özel Ödülü verilmesi de uygun görülmüştür.

Ödül kazanan ve sergilemeye değer bulunan tüm sanatçılar:

TPV 42. Yıl Başarı Ödülü: Umut Reyhanlı

Genç Sanatçı Başarı Ödülü: İlayda İrtem Baratan

Mansiyon Ödülü: Ceyda Sena Kara

Mansiyon Ödülü: Robin Çoban

Jüri Özel Ödülü: Gözde Arık

Jüri Özel Ödülü: Mehmet Ali Çetinkaya

Sergilemeye Değer Görülen Sanatçılar:

Ayşe Elif Aydoğmuş, Ahmet Doğan, Ali Rıza Güvenç, Aybike Akdeniz, Azra Ayşen Şahin, Berfin Dolaş, Buket Görses, Burcu Sağlam,

Doğukan Çiltaş, Doğukan Paket, Ediz Var,

Efe Yaşar Baysal, Emre Kaymak, Faruk Atıcı,

Fazilet Aşcı Pehlivan, Hakan Ergun, İrem Deniz, Kemal Kahveci, Kübra Sezgin, Mehmet Aslışen, Mücahit Diyar Arız, Müzeyyen Elif Yaman, Nilay Aykut, Nuri Can Algan, Nurkan Yıldırım, Osman Gültepe, Özgür Ballı, Pavel Kaltygin,Seher Özcan, Selen Sustam, Senanur Yorgun, Simin Türedi, Suat Dündar, Sümeyye Bıyıklı, Süreyya Noyan, Uğur Uzar, Umay Özlem Çeri, Umut Berke Özcan, Vakkas Emre Yılmaz ve Yağız Akdoğan.

Ödül töreni ve sergi açılışı, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 18.00’de, İzmir Kültür Sanat Fabrikası – İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Turgut Pura Vakfı, tüm sanatseverleri, sanata değer katmak ve bir büyük ustayı anmak amacıyla gerçekleştireceği sanat şölenine davet ediyor.