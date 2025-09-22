Türk Arkeologdan önemli jüri üyeliği: Türk-Amerikan ilişkileri mercek altında

Türk arkeolog ve restorasyon uzmanı Asena Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) organizasyonunda düzenlenen “Türkiye’de Amerika: 1910–1970” başlıklı sergide jüri üyeliği yapıyor. New York Türk Evi'nde 13 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül’de sona erecek olan sergide, “Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri” de sahiplerini buldu.

Törene Türkiye ve ABD’den akademi, kültür-sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Yalnızca seçilmiş uzmanların davet edildiği uluslararası bir platform niteliği taşıyan bu etkinliğin, New York’ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleşiyor olması da sembolik önemini artırıyor.

Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel belleğini görsel belgeler, arşiv küpürleri ve nadir objeler aracılığıyla yansıtan sergi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın özel arşiviyle ilk kez gün yüzüne çıktı. Serginin küratörlüğünü ise İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgenur Reyhan Güler üstlendi. Sergide arşiv belgelerinin değerlendirilmesinde jüri üyeliği görevini üstlenen Yaşar, “Bu tür sorumluluklar benim için sadece mesleki bir katkı değil, aynı zamanda bir temsil görevi. Kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, her zaman ulusal sınırları aşan bir sorumluluk olmuştur” ifadelerini kullandı.

Geçmişte sualtı kazılarından UNESCO mirası yapılarının restorasyonuna kadar birçok projede görev alan Yaşar, ABD’de kurucusu olduğu Archrono Academy LLC çatısı altında kültürel miras eğitimi ve dijital arkeoloji projeleri geliştirmeye devam ediyor. Uluslararası düzeyde akademik araştırmalarını ve yayınlarını sürdüren Yaşar, “Benim için mirasın korunması sadece bir meslek değil. Bu, insanlığın geleceğine karşı taşıdığım bir sorumluluk. Geçmişi korumak, aslında yarının kimliğini inşa etmek demektir” diye konuştu.

Daha önce İzmir Limantepe, Zonguldak Tios (Tieion) Antik Kenti, Ayasofya, Galata Kulesi ve Tophane Saat Kulesi (Galataport) gibi sembol yapıların restorasyon çalışmalarında aktif roller üstlenen Yaşar, 2022 yılında “En Başarılı Uzman Arkeolog”, 2025 yılında ise “Yılın Kültürel Miras Uzmanı” ödüllerine layık görüldü. Her iki ödül de farklı ülkelerden katılımın olduğu uluslararası programlar kapsamında verildi.