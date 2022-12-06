Türk filmleri ABD’de gösterildi

06 Aralık 2022 Salı, 12:39

Seattle Türk Film Festivali, 3-4 Aralık tarihleri arasında bu yıl 10. kez düzenlendi.

Festivalde çok sayıda iyi film arasından yapılan seçkide 6 sinema filmi yer aldı. Festivalde geçen yıllarda çeşitli festivallerden ödülle dönen filmler “Aşk, Mark ve Ölüm”, “Af”, “Beni Sevenler Listesi”, “Kurak Günler”, “Koridor” ve “Rabia Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmleri izleyiciyle buluştu.