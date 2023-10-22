Türk Hukuk Kurumu'ndan 100. yıla özel konferans

Yayınlanma: 22.10.2023 - 13:13

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:13

THK, cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 23 Ekim'de 'Cumhuriyet ve Laiklik' konferansı düzenleyecek. THK Başkanı Nail Gürman'ın sunuşuyla başlayan konferansın birinci oturumu saat 10.00'da THK yönetim kurulu üyesi Prof.Dr. Zehra Odyakmaz'ın yöneticiliğinde gerçekleşecek. Birinci oturumun konuşmacıları; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Gazeteci Fikret Bila, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Gamze Yücesan Özdemir olacak. İkinci oturumda ise THK yönetim kurulu üyesi Atilla Kart yöneticiliğinde; gazeteci Nur Batur, İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı Umut Kuruç ve Egitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul konuşmacı olacak. Konferans, Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.