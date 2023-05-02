Türk koroları dünyaya seslendi
Dünya korolarını İstanbul’da bir araya getiren Dünya Koro Müziği Sempozyumu’nda (WSCM), Türkiye’den 8 koro aynı sahnede konser verdi. İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara’dan korolar, Türkiye’de koro müziğindeki çeşitliliği yansıtan bir repertuvarla sahnedeydi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl İstanbul’da yapılan Uluslararası Koro Müziği Federasyonunun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu, benzersiz bir kapanış konserine sahne oldu. Açılışı, Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu ile Norveçli konuk şef Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosunun “Köprüler” konseriyle yapılan sempozyum, Türk korolarının dünyaya seslendiği kapanış konseriyle sona erdi.
Hem geleneksel hem çağdaş tınılar…
Karma korodan kadın korosuna, halk müziğinden pop-caza kadar farklı tarzda sekiz koronun bir araya geldiği gecede İstanbul’dan A Capella Boğaziçi, Boğaziçi Caz Korosu, Chromas, Rezonans ve Sirene; Bursa’dan Nilüfer Çoksesli Korosu; İzmir’den Dokuz Eylül Üniversite Korosu ve Ankara’dan Jazzberry Tunes, Türk koro müziğinin hem geleneksel hem çağdaş tınılarını dinleyicilerle buluşturdu.
Binlerce yıllık halk müziği geleneğini koro müzikle buluşturan konser, Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkemizin tüm müzikleriyle iç içe geçmiş koro müziğinin de bir yolculuğunu sanatseverlere sundu.
‘Değişen Ufuklar’dan ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’a…
“Değişen Ufuklar” temasıyla düzenlenen sempozyumun kapanış parçası ise, UNESCO 2023 Aşık Veysel yılına ithafen Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseri oldu. Tüm koroların seyirci arasına inip söylediği parça ayakta alkışlandı.
11 ayrı mekânda 44 konser gerçekleşti
Başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Akbank Sanat, Atlas 1948 Sineması, Borusan Müzik Evi, Garibaldi Sahnesi, Grand Pera Emek Sahnesi, Santa Maria Draperis Kilisesi, St. Antuan Kilisesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi gibi Beyoğlu’nun tarihi mekânlarında 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sempozyum, farklı ülkelerin korolarını ve alanında uzman konuşmacıları bir araya getirdi. 55 koro ve 2500 koristin yer aldığı, 150’yi aşkın atölye ve etkinliğin olduğu program kapsamında 11 ayrı mekânda 44 konser verildi.
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