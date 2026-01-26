Türk müziğinin acı kaybı: Seha Okuş 97 yaşında veda etti

"Hasretinle Yandı Gönlüm" gibi ölümsüz eserlere hayat veren, Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği’nin usta ismi Seha Okuş, bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.



Entübe edilerek tedavisi devam eden usta sanatçının vefatı, Türk müziğinde bir devrin kapanışı olarak yorumlandı.

YEŞİLÇAM’IN SESİ, MÜZİĞİN EĞİTMENİYDİ

7 Nisan 1928 doğumlu olan Münevver Seha Okuş Özveren, İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra İstanbul Radyosu ve konservatuvarda 35 yıl boyunca hizmet verdi. TRT bünyesindeki Yurttan Sesler Korosu’nun en önemli isimlerinden biri olan Okuş, sadece radyo ve sahnelerde değil, Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarında da iz bıraktı.

Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma gibi klasikleşmiş filmlerde seslendirdiği eserlerle hafızalara kazınan sanatçı, aynı zamanda ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen’in halasıydı.

1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde (MSM) Halk Müziği Bölüm Başkanlığı ve repertuvar hocalığı yapan Okuş, pek çok genç yeteneğin elinden tutarak sektöre kazandırdı. 2002 yılında Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan ve 17 eserden oluşan "Hasretinle Yandı Gönlüm" albümü, usta sanatçının müzikal mirasının en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor.