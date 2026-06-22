Türk resminin ustaları 'Sanat Dolu 16 Yıl' sergisinde bir arada!

Sanat ekosistemine kazandırdığı projeler ve güçlü kurumsal hafızasıyla bilinen Areté, kuruluşunun 16'ncı yıl dönümünü görkemli bir seçkiyle taçlandırıyor. 2010 yılında başlayan yolculuğunu bugüne taşıyan kurum, “Sanat Dolu 16 Yıl” başlıklı yeni sergisinde, yıllar boyunca omuz omuza çalıştığı usta sanatçıları ve hayata geçirdiği projelerin izlerini bir araya getiriyor. Sadece bir retrospektif (geçmişe bakış) olmanın ötesinde, sanatçılar ve nesiller arası yeni diyaloglara zemin hazırlamayı hedefleyen sergi, sanat dünyasında büyük heyecan yarattı.





28 DEV İSİM AYNI ÇATI ALTINDA

Sergide, Türk resim sanatına yön veren klasik ustaların yanı sıra çağdaş sanatın uluslararası düzeydeki temsilcilerinin imzasını taşıyan eserler yer alıyor. Sergilenen zengin koleksiyonda şu isimlerin eserleri dikkat çekiyor:

Devrim Erbil, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançay, Ergin İnan, Habip Aydoğdu, Ekrem Kahraman, Hanefi Yeter, Mercan Dede, Mustafa Ayaz, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Mustafa Ata, Özdemir Altan, Ali Kotan, Hans Hartung, Onay Akbaş, Barış Sarıbaş, Hayati Misman, Raşit Altun, Faruk Cimok, Yunus Tonkuş, İbrahim Çiftçioğlu, Metin Kalkızoğlu, Fırat Koç, Nevres Akın, Önder Tokuç, Hasan Mutlu ve Kayıhan Keskinok.

Geçmişin köklü deneyimini bugünün sanatsal enerjisiyle harmanlayan sergi hakkında Areté yönetiminden yapılan açıklamada, "Geçmişle kurduğumuz bu güçlü bağın, sanatseverler için yeni karşılaşmalar ve yaratıcı diyaloglar adına ilham verici bir zemin oluşturacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verilerek tüm sanatseverler bu tarihi buluşmaya davet edildi.





ZİYARET SAATLERİ VE KONUM BİLGİSİ

Kültürel değerlerin ve galeri hafızasının izlerini görünür kılan “Sanat Dolu 16 Yıl” sergisi, Areté’nin Ankara Çankaya’daki yeni sergi alanında kapılarını açtı. Sergi, 30 Haziran'a kadar pazar günleri hariç her gün 09.30 - 18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.