Türk sanatçıların yapıtları Paris'te sergileniyor

20 Türk sanatçının resim ve fotoğrafları, 27 Mart'ta Paris'te Champs-Elysées'te sergilenecek. Sergi, Ekrem Kutlu'nun küratörlüğünde açılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:26
Türk sanatçıların yapıtları Paris'te sergileniyor
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Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği Kültür ve Enformasyon Servisi, Paris-Trabzon Derneği işbirliğiyle, 27 Mart Pazartesi günü Champs-Elysées'te çağdaş Türk sanatçıların sergisini açacak. Ekrem Kutlu küratörlüğünde gerçekleşen sergiye fotoğraflarıyla Güven Baykan, resimleriyle, Adil Ocak, Ceyhan Murathanoğlu, Durmuş Ali Akça, Efkan Beyaz, Ekrem Kutlu, Erkin Keskin, Güler Genç Erol, Hasan Mutlu, Kadir Öztoprak, Kenan Demir, Leyla Afacan Kodaman, Nurettin Akkaya, Tamer Bilgiç, Raif Kalyoncu, Seda Liman Turan, Sezgin Yüksel, Şakir Şeyihoğlu, Yasemin Kalyoncu, Zeki Serbest katkı verecek.


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