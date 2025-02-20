Türk Tabipleri Birliği, Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni’ni düzenliyor

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:04

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:04

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında hayatını kaybeden şair ve doktor Behçet Aysan anısına verdiği Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni’ni 24 Şubat’ta İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek. Tören saat 19.00’da başlayacak.

EGEMEN BERKÖZ’ÜN "YALNIZLIK TANIMLARI" KİTABI ÖDÜL ALDI

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü, bu yıl Egemen Berköz’ün “Yalnızlık Tanımları” kitabına verildi. Seçici kurul, Berköz’ün şiirini Türk şiirindeki ayrıcalıklı yerini pekiştiren bir eser olarak değerlendirdi. Seçici kurul üyeleri arasında Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen yer alıyor. Ödül, 11 Nisan 2023’te yapılan bir toplantı ile belirlendi.

TÖREN SUNUCULARI VE MİNİ KONSER

Ödül törenine Serdar Orçin, Cansu Fırıncı ve Bennu Yıldırımlar sunuculuk yapacak. Tören, Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün’ün mini konseriyle sona erecek.

KONUŞMALAR VE ETKİNLİKLER

Törende ayrıca, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Doğan Hızlan ve Turgay Fişekçi de konuşma yapacak.