Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Kan kanseri nedeniyle çarşamba günü yaşamını yitiren, Türk tiyatrosuna damga vuran isimlerden Genco Erkal’a dün sevenleri son görevlerini yaptı.

Erkal için İstanbul’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin katıldı. Ayrıca gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, yazarlarından Dikmen Gürün, Bedri Baykam ve Aslı Selçuk, Haldun Dormen, Turgut Kazan, Filiz Kerestecioğlu, Fazıl Say, Nejat Yavaşoğulları, Emre Kınay, Şevket Çoruh, Levent Ülgen, Orhan Alkaya, Mert Fırat’la birlikte sanat dünyasından pek çok isim, Devrimci İşçi Sendikası üyeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, ailesi ve sevenleri de törende yer aldı.

Töreni, Erkal’ın sahne arkadaşlarından Tülay Günal sundu. Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Nâzım Hikmet’in “Memleketim” şiiriyle “İnsan İnsan” eserini seslendirdi.

‘MERHABA GENCO’

Gazetemizin yazarı Dikmen Gürün, törende yaptığı konuşmasına, “Genco Erkal, tiyatroyla soluklandı ve tiyatroya soluk verdi, kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu 55 yaşını geride bıraktı. Ben ona güle güle demek yerine, merhaba Genco Erkal, merhaba Dostlar Tiyatrosu demek istiyorum” sözleriyle başladı. Gürün, Dostlar Tiyatrosu’nun, Türkiye’de siyasi gerilimin ve gençlik olaylarının tırmanışta olduğu yıllarda 1971 muhtırasından hemen önce kurulduğunu, ödün vermeyen politikaları, duruşu ve sahnelenen oyunlarla kendini gösterdiğini belirterek “İnsan aklının özgürlükleri tetikleyen gücü toplumlar üstünde hakimiyet kurmak isteyen baskıcı yönetimleri rahatsız etmiştir. Bunun sonucunda uygulanan baskı ve sansür, o ülkenin sosyo-ekonomik anlamda çöküşüyle de bağlantılıdır. Günümüzde bu topraklarda yaşananlar, ülkenin kültür düzeyindeki çöküntüleri tetiklemektedir. Bu bağlamda iktidarda olanlar tarafından Genco aleyhinde bugün ve dün açılan davalar lafı güzaftır” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Fazıl Say, Erkal’la pek çok projede birlikte olduğunu belirterek, “Ondan tek başına mücadeleyi öğrendik. Hepimize çok şey verdi. Nâzım Hikmet’in yasaklı döneminde Genco Erkal çok bedel ödeyerek onu yaşattı” dedi.

SEVENLERİ SALONA SIĞMADI

Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak isteyen yurttaşlar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ni hıncahınç doldurdu. Kalabalık salona sığmadı, dışarı taştı. Fuayede ve salon dışında bekleyen yurttaşlar, Erkal’ın “Şah Damarım” oyununda ona eşlik eden Ercan Çağıran-Gökhan Çağıran’ın, Ahmed Arif’in şiirinden bestelediği “Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin” türküsüyle, “Genco Erkal ölmedi kavgamızda yaşıyor”, “İşçi sınıfı seni unutmayacak” sloganlarıyla Erkal’a veda etti.

Daha sonra Teşvikiye Camisi’ne götürülen Genco Erkal’ın cenazesini burada da çok sayıda insan karşıladı. Kalabalık nedeniyle Teşvikiye Caddesi trafiğe kapandı. Sevenleri, daha sonra cenaze arabasını alkışlarla takip ederek cadde boyunca yürüdü. Genco Erkal’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘GÜLHANE PARKI’NDA CEVİZ AĞACIYDI’

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İyi ki bu şehirden, bu dünyadan bir Genco Erkal geçti. İyi ki onunla aynı dönemde yaşadık. Gülhane Parkı’nda bir ceviz ağacıydı, biz de onun farkındaydık. En çetin cevizler onun dallarında yetişti. Kendisini bu ülkenin efsane tiyatro sanatçısı olarak uğurluyoruz. Aynı zamanda cesareti karşısında saygı duyarak uğurlamak istiyorum. Toplumun sorunlarını ele alan, eğitici tavrı bizim için çok kıymetliydi. Haksızlığa karşı durmak konusunda böyle eğitici olduğu için saygıyla uğurluyorum” dedi.

