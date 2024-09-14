Türk ve Avrupalı müzisyenler, bugün ve yarın üç büyük şehirde ücretsiz festivalde sahneye çıkacak

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 04:00

Konser bileti fiyatlarının el yaktığı son yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün ve yarın ücretsiz bir festival düzenleniyor: Sound of Europe. Hem Türkiye hem de Avrupa’dan yeni çıkış yapan başarılı müzisyenleri dinleyiciyle buluşturan festival, İstanbul Kalamış Atatürk Parkı, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde 25’ten fazla konser verilecek, yerli ve yabancı 50’yi aşkın sanatçı izleyicilerle beraber olacak. Tüm konser programı için festivalin internet sitesine bakılabilir: “www.soundofeuropeturkey.com/program”.

‘BU TOPRAKLARIN MOTİFLERİ’

Festivalde yer alacak müzisyen ve ekiplerden bazılarına hislerini sorduk. O ekiplerden biri Ayanbeyan. Bugün İzmir’de 18.30-19.30 arasında sahneye çıkacak olan grup, Kenan Arat, Mehmet Denizci, Candeğer Dülgeroğlu ve Gürkan Özkan’dan oluşuyor. Çoksesli müziğe yeni bir bakış açısı getiren gruba izleyicinin nasıl bir deneyim yaşayacağını sorduk: “Bu topraklara ait müzikal motifleri, ambient, rock ve elektronik müziğin temelleriyle harmanlayarak, canlı performanslarımızda doğaçlama teknikleri de kullanarak dinleyici karşısına çıkmayı seviyoruz. Her sahnemiz bize farklı deneyimler sunuyor. Bu konserde de bunu birlikte yaşamak ve deneyimlemek bizim için çok keyifli olacaktır.”

‘AĞAÇLAR ARASINDA KEYİFLİ DİNLETİ’

İstanbul’da, Kalamış’ta yarın sahneye çıkacak (17.00-18.00) genç müzisyenlerden Aleyna Talınlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Bölümü’nden mezun olduktan sonra grubu August ile İstanbul Caz Festivali’nde konser verme hakkı kazandı. Sözü ve bestesi kendisine ait olan “Kimse İçin” adlı şarkısı ile İKSV’nin ilk Genç Caz albümünde yer aldı. İzleyicinin sahnede neyle karşılaşacağını sorduğumuz Talınlı, “Kendi bestelerimi ve soul, R&B, caz ve alternatif müzik sahnesinin tanınan isimlerinin müziklerini icra edeceğim. Sonbahara girerken seyircimiz ile ağaçların arasında keyifli bir dinleti olmasını umuyorum” diye konuştu.

‘UNUTULMAZ BİR DENEYİM’



İzmir’de yarın sahneye çıkacak (17.00-18.00) isimlerden birisi de Buğra Uğur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Bölümü mezunu Buğra Uğur, müzik kariyerinin henüz başlarındayken Fazıl Say’ın bestelediği “Nâzım Oratoryosu” konserlerinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserlerinde ve birçok projede sahne aldı. Kendisi için unutulmaz bir deneyim olacağını söyleyen Uğur, konserinde izleyicinin neyle karşılaşacağıyla ilgili şunları söylüyor: “Sahnede aslında birçok farklı müzik türünden esintiler olacak. Şu ana kadar beslendiğim müzik tarzları arasında klasik müzik armonisi, opera tınıları, alternatif pop, kültürel ezgilerin birleşimini sade bir anlatımla seslendireceğim kendi yorumumla.”

‘100 YIL YAŞAYACAK!’

EUNIC Ankara Başkanı ve Institut français Turquie Ankara Direktörü Sophie Gauthier-Aydoğdu ise etkinlikle ilgili şunları söylüyor: “Üçüncü edisyon için çok heyecanlıyız, bu da festivalin Türk müzik dünyasında kendini kabul ettirdiğini ve başından beri hedeflediğimiz kaliteyi geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu yıl Avusturya’dan Malta’ya, Portekiz ve Fransa’dan Türkiye’ye kadar 13 Avrupa ülkesinden çeşitli grup ve sanatçılar iki gün boyunca üç şehirde sahne alarak müzik sahnelerimizin gücünü ve çeşitliliğini ortaya koyacaklar. Festival, Avrupa Kültür Enstitüleri (EUNIC), Ankara Çankaya Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile festivalin sanat yönetmeni Ada Kıral’ın ortak çabasının bir sonucudur. Gençlerimizle birlikte ve gençlerimiz için yaratılan bu etkinliğin yüz yıl yaşayacağını tahmin ediyorum!”