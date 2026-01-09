Türkiye'de bir ilk Rahmi Koç Müzesi'nde

15 binden fazla parçadan oluşan koleksiyonla her yaştan ziyaretçi için yapay zeka destekli müze deneyimine öncülük eden Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, CULTURATI Projesi’yle ziyaretçilere bir ilki yaşattı. Müze, Avrupa Komisyonu’nca desteklenen UFUK AVRUPA Programı kapsamında, Avrupa’nın kültürel ve sanatsal ekosistemini desteklemek amacıyla yürütülen CULTURATI Projesi’nin Türkiye’de yaşama geçirildiği ilk müze oldu.

Ay sonu İngiltere’de bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Blenheim Sarayı’nda tamamlanacak olan projenin Türkiye’deki pilot uygulaması Rahmi M. Koç Müzesi’nde deneyimlendi. Türkiye’de projenin üçüncü prototipinin etkin olarak kullanıldığı bir diğer alan ise Ankara Kalesi oldu. Rahmi M. Koç Müzesi ocak ayı sonunda tamamlanacak projede, kullanıcı deneyimlerini de değerlendirmeye aldı.

TÜRKİYE İÇİN İLKLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ PROJE

Bilkent Üniversitesi tarafından koordine edilen, “CULTURATI - Customized Games and Routes for Cultural Heritage and Arts (Kültürel Miras ve Sanat İçin Kişiselleştirilmiş Oyunlar ve Gezi Rotaları) başlıklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK AVRUPA Programı kapsamındaki Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi'nde bir Türk kuruluşu tarafından koordine edilen ilk çok ortaklı proje olma özelliğini taşıyor. Türk kurum koordinatörlüğünde yürütülen ilk kültür projesi olan CULTURATI, aynı zamanda bir vakıf müzesinin ortak olduğu, kültür alanındaki ilk proje olarak öne çıkıyor.

PROJENİN FİNALİ BLENHEİM SARAYI'NDA

Avrupa Birliği tarafından Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında, 3,1 milyon avronun üzerinde bir bütçeyle desteklenen CULTURATI projesi, Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, yaratıcı ve sanatsal üretim ekosisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Bilkent Üniversitesi koordinatörlüğünde Alman ya, Finlandiya, İspanya, İtalya, Türkiye ve İngiltere'den toplam 14 ortak kuruluşla hayata geçirildi. Projenin son uluslararası etkinliği ise 30 Ocak 2026 tarihinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İngiltere’deki Blenheim Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte, CULTURATI’nin, pilot uygulama sonuçları ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonu uluslararası uygulayıcılarla paylaşılacak.

CULTURATI NEDİR?

CULTURATI, yalnızca teknolojik bir yenilik sunmakla kalmayıp, bireysel katılıma ve ortak üretime (co-creation) olanak sağlayan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Platformda, uzmanlar veya kişiler, mekana özgü dijital içerikler geliştirebiliyor. Söz konusu içerikler, ziyaretçilere hem oyunlar (soru ve cevap oyunları) hem de gezi rotaları şeklinde sunuluyor. Buna ek olarak, CULTURATI, algoritması ve nesnelerin interneti ile, ziyaretçi kalabalık yönetimi yapıyor. CULTURATI, kültür el mirasın korunmasına ve mekanların sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, ziyaretçilere kültürel alanları etkileşimli ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle keşfetme imkanı sunuyor. Uygulama, cep telefonları üzerinden, yerinde ve uzaktan deneyimlenebilmektedir. Uygulamaya www.culturati.eu sayfasından ulaşılabilir.