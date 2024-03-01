Türkiye finaline geri sayım

Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:33

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:33

Her yıl 30’u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 10 Mart saat 16.00’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmanın başvuruları www.redbull.com/bconecypherturkiye adresi üzerinden yapılabiliyor. Etkinlik biletlerine ise www.biletix.com adresinden ulaşılıyor. Etkinliğin kazananları 7 Aralık’ta Brezilya, Rio de Janeiro’da dünya finaline katılmaya hak kazanacak.

9 kez Türkiye Şampiyonu olan B-Boy Jester, B-Boy Lilou ve B-Girl Dora’nın jüri koltuğunda olduğu yarışma, Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen dansçıların başvurusuna açık.

2024 OLİMPİYAT OYUNLARI’NA HAZIRLIK

Tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.

