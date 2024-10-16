Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu’nun üçüncüsünü düzenlediği sergi ziyarete açıldı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür Sanat Komisyonu’nun düzenlediği “Ey Özgürlük” isimli Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü temalı “3. Görsel Sanatlar Sergisi”, önceki gün TGC Basın Müzesi’nde açıldı.

Gazetemizin kültür servisi editörü Öznur Oğraş Çolak, Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı ve Esin Yolçınar’dan oluşan kültür sanat komisyonu tarafından düzenlenen serginin küratörlüğünü kültür sanat komisyonu Sekreteri Fatma Batukan Belge üstlendi.

Serginin açılışına gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, TGC Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Balotaj Kurulu Başkanı Mesude Demir, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Kani Atmaca, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Akpınar, sanatçılar ve komisyon üyeleri katıldı. Açılışta TGC ve Basın Müzesi’ne yaptığı tablolarla karşılık beklemeden katkı sunan ressam Faruk Kutlu’ya da teşekkür plaketi sunuldu.

Sergide gazetemiz fotomuhabiri Kaan Sağanak ve Vedat Arık, gazetemizin çizerleri Turhan Selçuk ve Zafer Temoçin ile birlikte Ayfer Karamani, Belgin Şahin, Cem Kara, Çağrı Saray, Deniz Dalman, Elif Aydoğdu Ağatekin, Ercan Arslan, Ezgi Karaata, Evren Gül, Fatma Batukan Belge, Gül Delemen, Gültekin Çizgen, Mehmet Aksoy, Meliha Coşkun, Neslihan Demircioğlu, Parandis Tayar, Sevim Arslan, Serhat Gökçaylar, Süreyya Acar ve Tan Oral’ın eserleri yer alıyor. Sanatçılar ve gazetecilerin işbirliğiyle gerçekleştirilen toplumsal bir dayanışma örneği olan sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi çeşitli disiplinlerden çalışmalar görülebilir.

Sergi koordinatörü genel sekreter Sibel Güneş, TGC Yönetim Kurulu adına yaptığı açılış konuşmasında, “Gazeteci başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik, insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çoksesliliği, farklılıklara saygıyı savunmak durumda” diyerek basın özgürlüğü olmadan diğer özgürlüklerin söz konusu olamayacağını vurguladı, sergiye emek veren herkese teşekkür etti.

‘FOTOĞRAFLAR CAN ALICI’

Komisyon üyesi küratör Fatma Batukan Belge ise “Yapıtlarına ülkenin sosyopolitik ortamı yansıyan, meseleleri eleştirel biçimde ele alma cesaretine sahip bu sanatçılar toplumsal belleğe büyük katkı sağlıyor. Daha önceki edisyonlarda olduğu gibi kimi yapıtlar bu sergi için yeni üretildi, bir kısmı ise daha önce üretilmiş ve sergilenmiş ama güncelliğini yitirmemiş çalışmalar.

Turhan Selçuk, Tan Oral gibi Türk basınının büyük çizerlerinin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik karikatürleri zamansız ve evrensel. Günümüz Türk basınının önemli fotomuhabirlerinden Ercan Arslan, Kaan Sağanak ve Vedat Arık’ın fotoğrafları ise son derece can alıcı” diyerek serginin Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içinde neden 158. sırada yer aldığını açıkladığını ifade etti.

Ayrıca, Basın Müzesi’nin Belge Bilgi Merkezi Arşivi’nde yer alan romandan bilimsel araştırmaya, felsefeden politikaya hemen her alanda bir dönem halkın erişimini engellemek üzere yasaklanan 100’den fazla yasaklı kitabın da yer aldığı Yasaklı Kitaplar Sergisi de ziyarete açıldı.

Sergiler, 1 Kasım’a dek TGC Basın Müzesi’nde görülebilir.