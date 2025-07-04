Türkiye İş Bankası katkılarıyla kalede büyülü geceler

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl da bale sanatının seçkin örneklerini tarihi Bodrum Kalesi’nde izleyiciyle buluşturacak. Festival, 1 - 25 Ağustos 2025 tarihleri arasında her akşam saat 21.45’te başlayacak gösterilerle bale tutkunlarına unutulmaz bir sanat deneyimi sunacak.

2003 yılında bale sanatçısı Oğuz Özlem’in önerisiyle hayata geçen festival, zamanla Bodrum’un kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Festivalde ayrıca geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Almula Özlem de sevgiyle anılacak.

Görkemli açılış: Kuğu Gölü

Festivalin açılışı, 1 ve 2 Ağustos akşamları saat 21.45’te, bale denince akla ilk gelen eserlerden “Kuğu Gölü” ile yapılacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak bu başyapıt, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz müziği eşliğinde, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un koreografik yorumuyla hayat bulacak. Büyüyle kuğuya dönüştürülen bir prensesin aşk ve kaderle örülü dramatik hikâyesi, Çağda Çitkaya’nın dekor, Nursun Ünlü’nün kostüm ve Oğuz Murat Yılmaz’ın ışık tasarımlarıyla Bodrum Kalesi’nde masalsı bir atmosfer yaratacak.

Bir masal gecesi “Uyuyan Güzel”

Festivalin uluslararası konuğu Moskova Klasik Bale Tiyatrosu N. Kasatkina ve V. Vasilöv, 5 ve 6 Ağustos akşamları “Uyuyan Güzel” balesiyle sahnede olacak. Charles Perrault’nun klasik masalından uyarlanan eser, Bolşoy Balesi baş dansçısı Fuad Mamedov’un “Prens Desire” rolündeki performansıyla taçlanacak. Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilöv'ün Marius Petipa sonrası yenilikçi yorumu, Elizaveta Dvorkina’nın masalsı dekor ve kostüm tasarımlarıyla birleşerek izleyicileri rüyâ dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Dansın diliyle bir aşk masalı “Romeo Ve Juliet”

William Shakespeare’in ölümsüz aşk hikâyesi, 9 ve 10 Ağustos’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Sergei Prokofiev’in güçlü müziği eşliğinde, Nugzar ve Medeia Magalashvili'nin koreografisiyle sahneye taşınan “Romeo ve Juliet”, iki düşman ailenin çocukları arasındaki yasak aşkı, tutkuyu ve trajediyi balenin zarif diliyle anlatacak.

İspanyol rüzgârı: Don Kişot

13 ve 14 Ağustos akşamları ise sahne, Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin enerjik ve neşeli yorumuyla “Don Kişot” balesine ev sahipliği yapacak. Ludwig Minkus’un müzikleri ve Marius Petipa’nın koreografisiyle İspanyol halk danslarının ritmi Bodrum Kalesi’ni saracak.

Tutkunun dansı: Tango Passion

17-18 Ağustos tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Tango Passion” gecesinde, Can Arslan’ın koreografisiyle “Crossroads” ve Ricardo Fernando’nun Astor Piazzolla müzikleri eşliğinde sahneye koyduğu “Tangata” adlı eserler, tango tutkusunu dansla buluşturacak.

Trajedinin dansla buluştuğu an: Kanlı Düğün

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 21-22 Ağustos’ta sahnelenecek “Kanlı Düğün”, Federico García Lorca’nın aynı adlı eserinden uyarlanarak izleyiciyi Endülüs kırsalında geçen dramatik bir hikâyeye götürecek.

Çağdaş bir dans performansı ile kapanış: ‘Elektronika’

Festival, 25 Ağustos akşamı çağdaş dansın Türkiye’deki en güçlü temsilcileri Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Toplulukları (MDT Ankara ve MDTİst) tarafından sahnelenecek “Elektronika” gecesi ile görkemli bir final yapacak. Dört farklı bölümden oluşan gecede; Hoang’ın “Tavşan Deliği”, Erika Silgoner’in “Pasion S”, Alper Marangoz’un “Koz” ve Dong Kyu Kim’in “Thrill” adlı eserleri, elektronik müzikle harmanlanan dinamik koreografileriyle alışılmışın dışında, yenilikçi bir dans deneyimi sunacak.

Biletler Nereden Alınır?

Sanatseverler etkinlik biletlerini www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com üzerinden veya Bodrum Kalesi, OASIS AVM ve Turgutreis Marina gişelerinden temin edebilirler.