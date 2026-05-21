Türkiye’nin en büyüğü Bursa’da yükseliyor! Otizmli gençlerin el emeği 10 Haziran’da açılıyor

Fırsat ve eğitim verildiğinde özel gereksinimli çocukların neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan muazzam bir dayanışma projesi, Bursa’da hayata geçiyor. Olay Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yılmaz'ın köşesine taşıdığı ve otizm tanılı Tuna Kumaru ile arkadaşlarının ilmek ilmek işlediği Türkiye’nin en büyük Seramik Dayanışma Duvar Panosu için geri sayım başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi ve seramik sanatçılarının kolektif desteğiyle yürütülen dev proje, Mudanya’da sanatseverlerle buluşacak.

HİKAYE 2024 YILINDA BAŞLADI

Projenin öncüsü Elif Kumaru, otizm tanılı oğlu Tuna ve onun gibi özel gereksinimli gençlerin yeteneklerini görünür kılmak için 2024 yılında kolları sıvadı. Seramik Sanatçısı Figen Özden’in desteği, Seramik Öğretmeni Hidayet Yıldız’ın tasarımı ve Nilüfer Belediyesi’nin yer tahsisiyle ilk seramik duvar panosu Nilpark karşısında açıldı.

Bu başarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bu azmini daha büyük bir projeyle taçlandırmak için davette bulundu.

40 METREKARELİK DEV ESER: TÜRKİYE’DE BİR İLK!

Mudanya’da yayalaştırılan İstasyon Caddesi’ndeki tarihi Montania Oteli’nin duvarında yükselen yeni pano, 13.5 metre uzunluğu ve 2.80 metre yüksekliğiyle (toplam 40 metrekare) alanında Türkiye’nin en büyüğü olma unvanını taşıyor.

Tuna Kumaru'nun mezun olduğu Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu Seramik Bölümü öğrencileri; seramik sanatçıları Vedat Dinç, Sinem Yayman, Lokman Gençtürk ve Figen Özden'in gönüllü rehberliğinde gece gündüz çalışıyor.

Projenin Teknik Detayları ve Parça Sayısı:

1000 Adet Karo: Özel gereksinimli öğrenciler tarafından kalıp kullanılarak tek tek imal edildi.

Gönüllü Sanatçı Dokunuşu: Seramik sanatçılarının elinden çıkan özgün duvar resimleri.

Toplam 2000 Parça: Dayanışmaya gönül veren destekçilerin de üretimiyle pano tam 2 bin parçadan oluşuyor.

Tema: Güzel Mudanya’nın simgeleri olan tarihi Mudanya evleri ve zeytin ağaçları kolektif bir tasarımla duvara yansıtılıyor.

"DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ VAR MI BİLMİYORUM"

Projenin mimarlarından olan aile, bu çalışmanın ebatları ve uygulanış biçimi (sanatçı-öğrenci işbirliği) ile Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgularken, "Dünyada başka bir örneği var mı en azından ben bilmiyorum. Bu pano, özel gereksinimli gençlerimizin eğitim aldıklarında neler yapabildiklerini anlatırken, sanatçılarımızın gönüllü desteğinin de ölümsüz bir sembolü olacak" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son hazırlıkları titizlikle yürütülen bu anlamlı ve devasa Seramik Dayanışma Panosu'nun resmi açılışı 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.