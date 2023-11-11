Türkiye Yazarlar Birliği'nde Yahya Kemal şiirleri hakkında konuşuldu

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 11.11.2023 - 12:22

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan şubesinde haftanın konuşmacısı Doç. Dr. Adem Can oldu.

Doç. Dr. Adem Can konuşmasının bir bölümünde "Yahya Kemal aruz şiirinin son temsilcisi, tarihten gelen aruz vezninin son halkasıdır. Aruz vezni onunla kemale ermiştir. Tabiat şairidir. Aynı zamanda tarih şairidir. Döneminde tabiatla iç içe olan Üsküdar’ı ve tarihi mekânları güzel bir dil ile işlemiştir. Oysa kendisi Üsküdar’da hiç oturmamıştır. Şiirlerinde İlkbaharı ve sonbaharı çok güzel işlemiştir. Yaşadığı dönem Osmanlı’nın sonbaharıdır. Bu yüzden de yaşadığı dönemi anlatırken Osmanlı’nın da sonbaharını anlatmıştır" şeklinde konuştu.



Yahya Kemal ceddini ve şehitleri anlatırken nurani bir hayata büründüğünü kaydeden Can, Yahya Kemal’in şiirdeki hassasiyetini şu sözlerle kaydetti:

"Şiirlerinde bir gelecek tasavvurunda bulunmamıştır. Aruz ile yazan Osmanlı şairlerinin pek çoğunda gelecek tasavvuru varken, aruzun son temsilcisi Yahya Kemal gelecek ile ilgili bir öngörüde bulunmamıştır. Süleymaniye Camisinin 7 yılda yapıldığını ancak ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’ şiiri ancak 25 yılda yazılabilmiştir."