Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan tarihi adım: 'Edebiyat / Sanat' sergisi kapılarını açıyor

26.02.2026 11:42:00
Haber Merkezi
Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 50 yıllık birikimini farklı sanat disiplinleriyle harmanlamak amacıyla küratörlüğünü Mahmut Nüvit Doksatlı’nın üstlendiği "Edebiyat / Sanat" temalı ilk resim sergisini açıyor. 28 Şubat’ta Kadıköy’de başlayacak olan etkinlik dizisi, edebiyatın diğer sanat alanlarıyla kurduğu derin bağı söyleşiler ve karma sergiyle izleyiciye sunacak.

Geçtiğimiz yıl 50. kuruluş yılını görkemli etkinliklerle kutlayan Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), kültürel bağları güçlendirmek adına bu yıl rotasını resim sanatına çevirdi. Sendika, küratörlüğünü Mahmut Nüvit Doksatlı’nın üstlendiği “EDEBİYAT / SANAT” temalı ilk karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

SANAT VE EDEBİYATIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ BİR HAFTA

28 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak olan buluşma, aynı gün kapılarını açacak sergiyle devam edecek. 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergi boyunca; edebiyatın resim, heykel ve diğer disiplinlerle ilişkisini irdeleyen kapsamlı konuşmalar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR YAŞAMINA YENİ PENCERELER

TYS, bu sergi ve etkinlikler dizisiyle Türkiye’nin sanatsal yaşamına yeni pencereler açmayı ve disiplinler arası etkileşimi artırmayı hedefliyor. Sergide; İsmail Acar’dan Gülten İmamoğlu’na, Hakan Gürsoytrak’tan Yavuz Kılıçer’e kadar Türk resim sanatının 38 önemli ismi eserleriyle yer alacak.

PROGRAM DETAYLARI:

Tarih: 28 Şubat 2026 Cumartesi

Basın Toplantısı: 14.00

Sergi Açılışı: 17.00

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy

