Türkiye’de gösterimi engellenmişti: 'Oy’una Geldik' filmi, 24 Avrupa kentinde seyircisiyle buluşacak

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:22

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:22

Türkiye’deki siyaset düzlemine esprili bakışıyla izleyicileri kahkahaya boğmayı hedeflerken, milyonların farklı yönleriyle bildiği Ovacık kültürünü de beyaz perdeye aktaran "Oy’una Geldik" filmi, 24 Avrupa kentinde 72 salonda vizyona giriyor. Film Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka, İsviçre ve İngiltere’de sinemaseverle buluşacak.



İLYAS SALMAN YILLAR SONRA BAŞROLDE



İlyas Salman'ın yılar sonra başrol oynadığı ve "Her devrin bir zübüğü vardır" sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Oy’una Geldik" filmine Dersim’in Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Filmde Salman’a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi isimler eşlik etti. Gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak olan filmin senaryosu ise Ovacık’ın seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıktı.

SANSÜR KARARI TÜRKİYE’DE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Kazım Öz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu film, vizyon tarihi olan 21 Şubat 2025 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ticari gösterimi yasaklaması dolayısıyla Türkiye’de gösterime girememişti. Bakanlığa bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü tarafından bildirilen kararda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Yapımcılığını Kazım Öz'ün üstlendiği Oy'una Geldik isimli film, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince Alt Kurul tarafından Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulma sevk edilmiştir. İlgili film, 24.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu toplantısında Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmiş olup filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulması, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, oybirliği ile uygun bulunmamıştır."



Filme getirilen yasak sanatçıların ve yurttaşların tepkisine neden olmuş, sansür kararına karşı basın açıklaması düzenlemek üzere bir araya gelen film ekibine ise polis ekipleri müdahale etmişti.