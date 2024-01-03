Türkiye’nin en üretken yazarı, Köy Enstitülü

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:15

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:15

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın yaptığı çalışmalara ve araştırmalara göre, Türkiye’nin en çok kitap yazan kişisi olan Konya İvriz Köy Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsü çıkışlı şair, yazar Mevlüt Kaplan, Türk edebiyatına 648 kitap kazandırdı.

Mevlüt Kaplan ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs



Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret eden Mevlüt Kaplan, ilk kitabının 1945’te “Anadolu Yankıları” adlı bir şiir kitabı olduğunu söyleyerek “Bana soruyorlar ‘648 kitap nasıl yazdın?’ diye. Eğer cumhuriyetin kazanımlarına inanıyorsanız, eğer 571 dünya klasiğini Türkçe’ye çeviren Milli Eğitim Bakanı Hasan-Âli Yücel olursa, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tolguç gibi köylüleri seven, köy çocuklarını yatılı, parasız, devlet burslarıyla okutan insanların elinde yetişirseniz sizler de yazarsınız 648 kitap” diyerek Köy Enstitüsü’nde verilen eğitimleri övdü.

“LONDRA’DA CAN YÜCEL İLE BBC’DE ÇALIŞTIK”

1996’da Mehmet Başaran, Talip Apaydın, Mahmut Makal ve Fakir Baykurt ile beraber Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nı kurduklarını anlatan Kaplan, 2022’de Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin (YKKED) her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verdiği Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü aldığını ve adına kitap yazıldığını belirtti. Mevlüt Kaplan, “1945’ten bu yana yazıyorum. O dönem Türkiye genelinde 65 Halkevi Dergisi vardı. Oralara yazardık. Köy enstitüleri için oralar bir okuldu. Bir ocaktı, bir mutfaktı adeta. 1962’de devlet tarafından Londra’ya gönderildim. Orada Can Yücel ile beraber BBC Radyo’da çalıştık ve 27 konuşma yaptım. Kıbrıs Radyosu’nda da konuşmalar yaptık” diye konuştu.

Son kitabı olan “Yaşayan Anadolu Masalları”nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2023 ekim ayında raflarda yerini aldığını belirten yazar, hem eğitim hem de iş hayatında çok fazla şehir ve ülke gezmesi gerektiğinden dolayı bir çok kitabının kaybolduğunu ifade etti. Kaplan, “Kitapların bir çoğu kayboldu. 300 kadarı İzmir’in Karataş semtindeki Ayten-Mevlüt Kaplan Kültürevi’nde saklanıyor” dedi.