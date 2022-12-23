Türkiye’nin ilk bilimkurgu öykü dergisi Roket, okuyucularını bekliyor
Ruhşen Doğan Nar’ın editörlüğündeki Roket Bilimkurgu Öykü Seçkisi’nin ilk sayısı yayımlandı.
Türkiye'nin ilk bilimkurgu dergisi olarak 1971'de yayımlanan Antares, X-Bilinmeyen, Göktaşı, Atılgan gibi dergilerden yıllar sonra "Türkiye’nin ilk bilimkurgu öykü dergisi" olarak yola çıkan Roket dergisi yayın yaşamına başladı.
Plüton Yayın bünyesinde çıkan ve Ruhşen Doğan Nar'ın editörlüğündeki Roket bilimkurgu öykü dergisinin ilk sayısında Emre Bozkuş, Faruk Korkmaz, Fredric Brown (İsmail Yamanol çevirisi), Metin Uçar, Orkun Uçar, Ruhşen Doğan Nar ve Ümit Büyükyıldırım gibi isimlerin öyküleri yer alıyor.
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