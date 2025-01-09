Türkiye'nin ilk çağdaş sanat belgeseli Crossroads MUBI’de!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:32

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:32

Prömiyerini 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması’nda yapan CROSSROADS Ankara Film Festivali ve Boğaziçi Film Festivali’nde ise "En İyi Belgesel " ödülünü kazandı. Senaryosunu Sinan Yusufoğlu’nun yazdığı, Bulut Reyhanoğlu ve Vanessa Medini Arslan’ın hem kreatif hem ana yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda, Uzak İhtimal, Yozgat Blues ve Anons gibi önemli filmleriyle tanınan ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun oturuyor.

Türk görsel sanatının dünyada tanınan dört önemli ismini, Seçkin Pirim, Gülay Semercioğlu, Candaş Şişman ve Sinan Logie’yi bir araya getiren CROSSROADS, sanatçıların özgün estetik dünyalarını ve sanat yolculuklarını, gündelik hayatları ve şehirle kurdukları ilişki üzerinden anlatıyor. Geçmişi, geleceği, kaosu, kültürü, kenti ve farklı sanat disiplinlerini buluşturan kozmopolit şehir İstanbul’daki atölyelerinden çıkan eserler, şehrin büyüleyici sokaklarından dünyanın önemli sanat galerilerine ve müzelerine uzanıyor.