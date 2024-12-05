Türkiye’nin müzik alanında 1923’ten 2023’e kadar olan köşe başları bu sergide

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:33

Güncelleme: 05.12.2024 - 07:24

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık müzik mirası ve müzikteki köşe başları, “Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması-MüzikTR100” sergisi ile sanatseverlerle buluşturuldu. Müzik yazarları Derya Bengi ve Murat Meriç küratörlüğünde hazırlanan sergi, dün Kadıköy’deki Müze Gazhane L Binası’nda ziyarete açıldı.

Önceki akşam yapılan açılışa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, sanatçılar Murat Ertel, Murat Evgin, Ali Rıza Binboğa, Nejat Yavaş-oğulları ve sanat-severler katıldı.

İBB Kültür AŞ’nin katkılarıyla hazırlanan sergide, son yüzyılımızda hafızalara kazınan şarkılar, albümler, sanatçılar; dönemin dergileri, plak, kaset, CD’leri, farklı dönemlere ait müzik oynatıcıları, konser afişleri, kartpostallar zenginleştirilmiş mekân kurgusuyla müzikseverlere sunuluyor.

HER KUŞAĞIN NOSTALJİSİ

1923’ten başlayarak günümüze kadar uzanan müzik dergileri, gazetelerin müzik sayfaları, plaklar, kasetler, CD’ler, ve dönemle ilişkibihi her döneme damgasını vuran müzik çalarlar, albüm kapakları, müzisyenlerin oynadıkları filmlerin afişleri, içi kasetlerle dolu bir el arabası, özel bir nostalji köşesi... Sergide yok yok. Fikret Kızılok’un, 1969’da kendi parasıyla aldığı ilk gitar da sergileniyor; Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top’un sazla, sözle hemhal olduğu “Muhabbet 6” albümleriyle Tarkan’ın albümleri ve kart-postalları aynı camekân-da sergi-leniyor. Hem Zeki Müren hem Yahya Kemal hem de Ayna grubunun izine rastlayabiliyorsunuz. Kısacası her kuşağın kendi dönemine ait bir nostaljisi bu sergide yaşıyor.

Aptülika

‘İÇİMİZE SİNDİ’

Sergi, şu sıralarda ön satışta olan “Müzik TR100 Seti”nden esinlenerek ortaya çıkmış. Serginin küratörlerinden Murat Meriç, çok uzun bir çalışmanını ürünü olduğunu belirtiyor. Türkiye’de daha önce birçok “boxset”in yapıldığını ancak Cumhuriyetin 100 yılını kapsayan bir müzik arşivinin derlemesinin çok zor olduğunu vurgulayarak “Türkiye’de ilk kez yapılmış bir şey. Önümüze birçok zorluk çıktı, onlarla mücadele ettik. Ama yapılabilecek en iyi şeyi yaptık, içimize sindi” dedi. “Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını, 200 adımda anlatan bir sergi planladık” diyen Meriç, “Müziğin her alanında emek veren birçok insan var. Elbette bu sergiye hepsini sığdıramazdık. Bunların bir kısımını tadımlık olarak sergiye ekledik. Amacımız orada görülenlerden yola çıkarak insanların içinde merak uyandırması” dedi. Sergi, 31 Ocak’a kadar görülebilecek.