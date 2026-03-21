Türler arası dostluk

Alçakgönüllü, tek başına yaşayan, bilimsel araştırmaya yaklaşımı, alışılmadık düşünceleri onu ana akımın dışına atmış, köpeği bile olmayan lise fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace bir uzay gemisinde uyanır. Şaşkındır, hiçbir şey hatırlamaz. Yavaş yavaş kendine gelir, Güneş’in ve çevresindeki gezegenlerin (Dünya dahil) yok olmasına neden olan garip maddelerin gizemini çözmelidir. Güneş gittikçe soğuyacak, Dünya’da yaşam sona erecektir. Beklenmedik bir karşılaşma ona büyük olasılıklar sağlar. Buster Keaton’ı anımsatan Grace trajikomik bir görünümle dar, boğucu mekânı varlığıyla doldurur, bakışlarında yalnızlığı çağrıştıran sonsuz bir hüzünle beraber iyimser, parlak bir şeyde taşır. Karşımızda özdeşleşebileceğimiz sempatik, sevecen bir anti kahraman vardır. Filmin diğer yıldızı kayaya benzeyen kısa boylu Eridyanlı Rocky’yi fragmanlarda gördük, onun için sürpriz yok. Andy Weir’ın çok satışlı romanı Project Hail Mary’den uyarlanan yapım hayatta kalma değil, bir dostluk, dayanışma, paylaşma öyküsü. Yönetmenler Phil Lord ve Chris Miller (Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş) duyguları karıştırıp dengeleyerek izleyiciye tüm duygusal boyutu doğallıkla iletiyorlar.

KOMİK, ZEKİ, SÜRÜKLEYİCİ

Grace-Rocky ikilisi uyum içinde yalnızlıklarını hafifletip aynı amaç uğruna birlikte çalışır.

Onların iletişimlerini, etkileşimlerini, dostluklarını gülerek hayranlıkla izler, sorunlarını, çözümlerini deneyimleriz. Finale doğru onlardan ayrılmak istemeyiz, dünyanın, Eridyan’ın karanlık gerçeklerinden uzak mutlu bir rahatlama duyumsarız. Geçmiş ve şimdiki zaman arasında gidip gelen filmde bilimsel-insani boyutları, hümanizmi keşfederiz. Kurtuluş Projesi, Üçüncü Türle Yakınlaşmalar, Yıldızlar Arası, Arrival, Ad Astra tarzında. İkilinin dostluğu, farklı uygarlıklar arasındaki işbirliği filme güçlü bir boyut katar, etkili bir metafora dönüşür. Rocky’nin kültürü çok daha ileridir, risk almayı sevmez, Grace ise denemeden, riskten yanadır. Film, bilinmeyene duyulan korku yerine merak, desteği savunur, bilim, araştırma, keşif, gözlem, hipotezlerle ilgili iyimser, yapıcı bir vizyon sunar. “İzleyicinin bir makinenin iç organlarının içindeymiş gibi hissetmesini, Dünya’da yalnızlık çeken, uzaya giden, uzaylı bir arkadaş bulan Grace’in öyküsünü anlatmak, uzayın davetkâr olmasını istedik” diyen yönetmenler Phil Lord ve Chris Miller; muhteşem, komik, zeki, büyüleyici sürükleyici bir duygusal-görsel-işitsel şölen sunarlar. Görüntüler (Greig Fraser), yapım tasarımları (özellikle Rocky’nin uzay gemisi), müzik (Daniel Pemberton), ses tasarımları çok etkileyici. Ryan Gosling, Sandra Hüller’in oynadığı Kurtuluş Projesi 2026’nın en iyi filmlerinden biri.

ZENGİNLER ‘İNSAN AVI’NDA

Matt Bettinelli Olpin’le Tyler Gillett’in Ready or Not (Saklambaç/ 2019) adlı korku-komedisi aşırı şiddet, vahşet içeren, kanlı, düşük bütçeli B türü bir yapımdı. O yıllarda çok sayıda hayran topladı. Devam filmi Ready or Not 2: Here I Come’ın (Saklambaç 2) daha fazla yankılanmasının nedeni bir grup ultra varsıl katili anlatıyor olması, Jeffrey Epstein gibi sapkınların gizli dehşetlerini önceden haber vermesi. İzleyicinin elbette daha fazla kan, vahşet, şiddet, yozlaşma, ürkütücü, abartılı bir düzey beklentisi var. Le Domas ailesine gelin gelen Grace, saklambaç oyununda aile bireylerini öldürüp bu kanlı geceden sağ çıkmayı başarır. Bu kez kız kardeşi Faith’le birlikte Grace şeytana tapan dünyanın en zengin dört ailesi tarafından kaçırılıp avlanacaktır. Günümüzde bir avuç aile sahte demokrasi maskesi altında satın alma, birleşme, rakipleri yok etmeyle oligarşik bir sistem yaratarak dünyanın kötücül evrimini kabullenirsiniz ya da ölürsünüz der. Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar (90’ların korku yıldızı), Elijah Wood ve ünlü yönetmen David Cronenberg’in oynadığı filmi türün hayranları beğenebilir.