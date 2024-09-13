"Tutkulu İki Yürek" Sergisi Açılıyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:18

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:18

Türk resim sanatının iki unutulmaz ismi Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun eserlerinden oluşan “Tutkulu İki Yürek” sergisi, 21 Eylül 2024’te saat 13.00’te Mustafa Ayaz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, Eyüboğlu çiftinin sanat hayatları boyunca ürettikleri eserleri bir araya getirerek, Türk resim sanatındaki önemli yerlerini yeniden hatırlatacak. Anadolu’nun renkli kültürünü ve halkını sanata taşıyan bu iki büyük ismin eserleri, izleyicilere derin bir sanat yolculuğu sunacak.

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975), Anadolu halk kültürünü ve doğasını yansıtan eserleriyle tanınan Türk ressam, şair ve akademisyendir. Eğitimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Paris’te aldı. Uzun yıllar akademide öğretim üyeliği yaptı, şiirlerinde ve resimlerinde halk motiflerine geniş yer verdi. En bilinen şiirlerinden biri “Karadut”tur. 1975 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Eren Eyüboğlu (1907-1988), Romanya doğumlu bir Türk ressamdır. Paris’te sanat eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye yerleşti ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile evlendi. Figüratif sanatın güçlü bir temsilcisi olan Eren Eyüboğlu, eserlerinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini ve insanını öne çıkardı. 1988 yılında İstanbul’da vefat etti.

Sanatseverler, bu sergide Eyüboğlu çiftinin unutulmaz eserlerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar. Sergi açılışına tüm sanatseverler davetlidir.