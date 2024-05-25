Üç Fidan anısına “12 Öfkeli Adam” İzmir’de sahnelenecek

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anısına 12 Öfkeli Adam tiyatro oyunu İzmir’de sahnelenecek.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 25.05.2024 - 16:47
Üç Fidan anısına “12 Öfkeli Adam” İzmir’de sahnelenecek
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Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın yargılanma sürecini ele alan ’12 Öfkeli Adam’ isimli tiyatro oyunu, İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak. 

Üç Fidan’ın ölüm yıldönümünde Burdur’da yasaklanmasıyla gündeme gelen oyun, 28 Mayıs saat 20.30’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.


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