Üç müzemiz Avrupa'da ödüle aday
Avrupa'da müze kavramı açısından mükemmelliği övmek ve uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçlere teşvik etmek amacıyla verilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nin 2025 yılı adayları açıklandı.
Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 1977'den bu yana her yıl düzenlenen prestijli müzecilik ödülüne bu yıl, Türkiye'den 3 müze aday gösterildi. İşte o adaylar:
2004 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern
*
Cumhuriyetimizin 100. yılında açılan ve Türk resim sanatının önemli temsilcilerini eserlerinin sergilendiği İş Bankası Resim Heykel Müzesi
Bodrum Kalesi'nin içinde yer alan ve 1964'den bu yana hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Ödüle aday gösterilen diğer müzeler arasında Avusturya'dan "Salon Stolz" ve "Wien Museum", Danimarka'dan "Carl Nielsen Museum", "Foundation Museum Ovartaci", Fransa'dan "Enserune", " Oppidum and Archaeological Museum", "National Navy Museum", Almanya'dan "Deutschlandmuseum", Yunanistan'dan "Maria Callas Museum", Macaristan'dan "Macaristan Müzik Evi" ve İtalya'dan "Gallerie d'Italia" bulunuyor.
Polonya'nın Bialystok şehrinde, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansı'nda, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2025 yılı adayları ve eski adaylar bir araya gelecek.
Konferansta, tanıtımların yapılmasının ardından 24 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde kazananlar açıklanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Yıkılması gerekiyor!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Trabzonspor'da ayrılık!
- Ali Koç'tan çok sert Kayserispor açıklaması!