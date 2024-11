Üç müzemiz Avrupa'da ödüle aday

Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:30

Güncelleme: 23.11.2024 - 14:33

Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 1977'den bu yana her yıl düzenlenen prestijli müzecilik ödülüne bu yıl, Türkiye'den 3 müze aday gösterildi. İşte o adaylar:

2004 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern

Cumhuriyetimizin 100. yılında açılan ve Türk resim sanatının önemli temsilcilerini eserlerinin sergilendiği İş Bankası Resim Heykel Müzesi

Bodrum Kalesi'nin içinde yer alan ve 1964'den bu yana hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Ödüle aday gösterilen diğer müzeler arasında Avusturya'dan "Salon Stolz" ve "Wien Museum", Danimarka'dan "Carl Nielsen Museum", "Foundation Museum Ovartaci", Fransa'dan "Enserune", " Oppidum and Archaeological Museum", "National Navy Museum", Almanya'dan "Deutschlandmuseum", Yunanistan'dan "Maria Callas Museum", Macaristan'dan "Macaristan Müzik Evi" ve İtalya'dan "Gallerie d'Italia" bulunuyor.

Polonya'nın Bialystok şehrinde, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek The European Museum of the Year Award (EMYA) Yıllık Konferansı'nda, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2025 yılı adayları ve eski adaylar bir araya gelecek.

Konferansta, tanıtımların yapılmasının ardından 24 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde kazananlar açıklanacak.