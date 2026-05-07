Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor: 23 ülkeden 47 film gösterime girecek

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali heyecanı 2 Haziran’da başlayacak. Dün festivale ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, 384 öğrencinin festivale gönüllü olmak için başvurduğunu ve 23 ülkeden 47 filmin gösterime gireceğini belirtti. Kadın yönetmenlerinin filmlerinin görünür kılındığı bir festival olduklarını anımsatan Güner dünyadaki dördüncü kadın filmleri festivali olduklarını ifade etti. Öğrenci ve emekli biletlerinin 50 lira tam biletlerin 100 lira olacağını duyuran Güner, askıda bilet uygulaması bu yıl da süreceğini açıkladı.

Festivale destek veren Mamak, Etimesgut ve Çankaya belediyelerinden temsilciler de programa katıldı. Program Koordinatörü Alin Taşçıyan filmlere ilişkin bilgiler verdi ve herkesi festivale davet etti. Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalin açılışı 2 Haziran akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi’nde yapılacak.