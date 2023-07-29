‘Üçü Bir Arada’ Küçükçiftlik’te

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı “Üçü Bir Arada”, hiç yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş hayatların, unuttukça kabuk bağlayan yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulların, bitiş çizgisini göğüsleyemeyenlerin, mutsuzluğa abone, kaybetmeye yazgılı doğanların, erkeklikle sınanan erkeklerin, hazin anlatılmayan mütevazı hikâyesi.





