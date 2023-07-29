‘Üçü Bir Arada’ Küçükçiftlik’te
Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu devam ediyor. Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın’ın rol aldığı “Üçü Bir Arada”, 4 Ağustos’ta seyirci karşısına çıkacak. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.
Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı “Üçü Bir Arada”, hiç yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş hayatların, unuttukça kabuk bağlayan yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulların, bitiş çizgisini göğüsleyemeyenlerin, mutsuzluğa abone, kaybetmeye yazgılı doğanların, erkeklikle sınanan erkeklerin, hazin anlatılmayan mütevazı hikâyesi.
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