Uluslararası İzmir Festivali 'Duo Alaturca Impro Piano' ile sona eriyor
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, "Duo Alaturca İmro Piano" ikilisi "Makam Müziğinde Çeşitlemeler" dünya prömiyeri ile sona erecek.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Allaturca Impro Piano" ikilisinin "Makam Müziğinde Çeşitlemeler" özel projesinin dünya prömiyeriyle son bulacak.
Bakü doğumlu Dr. Cemile Cabbar ve Ankara doğumlu Nihat Demirkol’un beraber yürüttüğü projede Anadolu'nun her köşesini, Hindistan'dan Kuzey Afrika'nın en batısına, Kafkasları, Türk Cumhuriyetlerini, Baklanları ve Orta Doğu'yu da kapsayan bir coğrafyada yüzyıllardır hayat ve kültürlerinin bir parçası olan makam müziği, batı kültürünün görkemli enstrümanı piyanoyla uygulandı. Fasıldan konçertoya uzanan yelpazede peşrev, medhal, saz semaisi, longa, sirto ve Azerbaycan mahnılarını yeni yorumlarıyla 11 Temmuz 2023 Salı (yarın) akşam saat 21.00’de AASSM’de ilk kez sahneleyecek. ‘Duo Alaturca İmro Piano’ ikilisi daha sonra konser turuna çıkacak.
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