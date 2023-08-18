Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun katılımcıları belli oldu

Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:20

Güncelleme: 18.08.2023 - 16:20

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvencin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı (MN Göçen Vakfı) ve ARYA A.Ş iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar belirlendi.

Bu yıl 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yılına ithaf edilerek ‘barış ve özgürlük’ temasıyla gerçekleşecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’na 40 ülkeden 228 heykeltıraş başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında toplanan Seçici Kurul, başvuru dosyalarında yer verilen heykel projelerini değerlendirerek sempozyuma katılacak 10 heykeltıraşı belirledi.

Kuşadası Belediyesi, KUSAV, MN Göçen Vakfı ve ARYA A.Ş temsilcileri ile sempozyumun küratörleri Özlem ve Hakan Şengönül’ün yer aldığı Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 4. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’na İran’dan Ahmad Solimani, Gürcistan’dan İvan Tsiskadze ve Valerien Jikia, Belarus’tan Alex Sorokin, Türkiye’den Hakan Şengönül, Songül Coşkun ve İmdat Avcı, Estonya’dan Kirill Grekov, Rusya’dan Mariia Aprasidi, Çin’den Lui Yang’ın katılması kararı alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk kez 2020 yılında düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’na dördüncü kez ev sahipliği yapacakları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu yıl temamızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacak olmanın coşkusu ve gururu içerisinde barış ve özgürlük olarak belirledik. Bu temayla şekillenecek olan birbirinden değerli sanatçıların elinden çıkacak olan heykeller kentimizi yine süslemeye devam edecek” diye konuştu.