Umudun gücü...

Çukurova bölgesinin çağdaş sanat galerisi KUN Art Space, Bodrum Gallery Art Port işbirliğiyle “I Hope” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00
Umudun gücü...
Abone Ol google-news

Sergi 16 Temmuz’a kadar Bodrum’da görülebilecek. Umudun birleştirme ve iyileştirme gücüne inanarak projelendirilen sergide çağdaş sanatın birbirinden farklı 18 temsilcisinin eserleri yer alıyor. 


En Çok Okunan Haberler