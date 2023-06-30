Umudun gücü...
Çukurova bölgesinin çağdaş sanat galerisi KUN Art Space, Bodrum Gallery Art Port işbirliğiyle “I Hope” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.
Sergi 16 Temmuz’a kadar Bodrum’da görülebilecek. Umudun birleştirme ve iyileştirme gücüne inanarak projelendirilen sergide çağdaş sanatın birbirinden farklı 18 temsilcisinin eserleri yer alıyor.
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