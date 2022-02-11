'Uncharted' filmi bugün sinemalarda

11 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Aynı isimli bir oyun serisinden uyarlanan “Uncharted” filmi bugün sinema salonlarındaki yerini aldı. Başrollerinde son “Örümcek Adam” serisinden tanınan Tom Holland ile birlikte Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle ve Antonio Banderas’ın yer aldığı “Uncharted” ilk etapta “Indiana Jones” ile “Da Vinci Şifresi” filmlerini anımsatıyor. Ancak “Uncharted”, bir hazine avı serisi olma yolunda ilerlese de bu iki seri kadar güçlü bir film değil. Özellikle zayıf aksiyon sahneleri ve bunlarda dönen sihirbazlıklar, hazine avcılarının birbirine “kazık atmasının” bir süre sonra kabak tadı vermesi ve Nathan Drake rolündeki Tom Holland’ın “Örümcek Adam”daki Peter Parker karakterinin hemen hemen aynısını oynaması olumsuz yanlar. Yine de deneyimli hazine avcısı Victor “Sully” Sullivan rolündeki Mark Wahlberg ile Holland’ın arasındaki muhabbetler yer yer eğlenceli. 1 saat 56 dakikalık bir süresi olsa da izlerken çok fazla sıkmıyor.

Sony, Playstation yapımı filmle ilgili bir de not: Tom Holland, “Örümcek Adam” filmlerini çekerken karavanına koyulan Playstation ile “Uncharted”ın sonuncu oyununu oynamış ve hayran kalmış. Bugüne kadar dört oyunu çıkan seriyi hemen ardından geriye doğru tamamlamış. Ardından bir öğle yemeğinde Sony Pictures Motion Picture Group başkanı Tom Rothman’ın Nathan Drake rolünü teklif etmesine de anında olumlu yanıt vermiş.

DEĞERİ 5 MİLYAR DOLAR...

Filmin konusu ise şöyle: Victor “Sully” Sullivan, 500 yıl önce Ferdinand Macellan tarafından ele geçirilen ama ardından Moncada Hanedanlığı tarafından kaybedilen servete ulaşmak üzere bıçkın delikanlı Nathan Drake’e iş teklif eder. İkili için bir soygun olarak başlayan iş, ailesiyle birlikte söz konusu servetin varisi olduğuna inanan acımasız Santiago Moncada’dan (Antonio Banderas) önce ödüle ulaşmak için tüm dünyayı kapsayan tehlikeli bir yarışa dönüşür. Eğer Nate ve Sully ipuçlarını deşifre edebilir ve dünyanın en eski gizemlerinden birini çözebilirlerse, beş milyar dolarlık hazineyi ve hatta belki Nate’in uzun süredir kayıp olan ağabeyini bulabilirler... ama ancak birlikte çalışmayı öğrenebilirlerse.