UNESCO Kültürel Miras Listesi’nde bulunan Ahlat taş işçiliği yaşatılıyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:55

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:04

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki taş ocaklarında büyük kütleler halinde çıkarılan taşlar, kesilip ebatlandırıldıktan sonra ilçedeki atölyelerde taş ustaları tarafından Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yanı sıra çeşitli desenler işleniyor.

Çeşitli motifler işlenen taşlar; çeşme, şömine, barbekü, mezar ve çeşitli yapıların süslemesinde kullanılıyor. İlçede 17 yıldır geleneksel Ahlat taş işçiliği yapan Özgen İşler, Ahlat taşının üzerine Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile çeşitli desenleri büyük bir özenle işliyor.

EMEK, SABIR, İŞÇİLİK...

Ahlat taş işçiliğinin büyük emek, sabır ve ince işçilik gerektirdiğini belirten Özgen İşler, "Ben 17 senedir bu işi yapıyorum. Bu taşlar bize Nemrut Dağı eteklerinde çıkarılan volkanik taşlar olarak kaba bir şekilde geliyor. Biz bunları kesip ebatlandırıp üzerlerine desen yapıyoruz, motif yapıyoruz. Selçuklu mezar taşlarından ve kümbetlerden örnek alıp bu taşa işliyoruz. Bu taşları genelde mezar, çeşme, barbekü ve şöminelerde kullanıyoruz. Geleneksel Ahlat taş işçiliğini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ahlat Taş İşçiliği Geleneği" Fas’ın başkenti Rabat’ta 28 Kasım-3 Aralık 2022’de düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 17. oturumunda UNESCO listesine kaydedilmişti.