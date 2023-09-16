Künefe peyniri nedir? Geleneksel tatlı künefe nasıl yapılır?
Künefe, kadayıf arasına Antep fıstığı, tuzsuz yağlı peynir, kaymak konularak iyice kızartılıp üzerine şerbet dökülerek sıcak yenilen geleneksel tatlı. Künefe; nedense genellikle dışarıda yenen tatlılar kategorisindedir, evde sık yapılmaz. Aslında yapımı klasik bir kadayıf tatlısından zor değil. İşte geleneksel tatlımız künefenin tarifi….
Künefe akla gelince çoğu kişinin iştahı kabarır. Çünkü bu tatlı kendine has tadıyla çoğu kişi tarafından sevilmekte ve keyifle yenilmektedir. Kadayıf tatlısının çeşidi olarak görülen künefe tatlısı, 1930’lu yıllarda önce Mersin ilimizde, 1940’lı yıllarda ise Hatay da ve Urfa’da yapılmaya başlanmış, sonra tüm illere yayılmıştır. Arap kültürü temelli bir tatlıdır. Kadayıf tatlısından farkı ise daha ince telli olması ve içerisinde peynir olmasıdır.
KÜNEFE PEYNİRİ NEDİR?
Künefe peyniri, çok sevilen künefe tatlısı yapımı için kullanılan, keçi sütünden özel olarak yapılan peynir çeşididir. Bu tatlıya özel yapılmasının sebebi künefe peynirinin tatlının arasında kolaylıkla eriyebiliyor özellikte olmasıdır. Hatay peyniri, tatlı peyniri veya kadayıf peyniri olarak da bilinen bu peynirin kendine özgü bir lezzeti bulunmaktadır. Hatay peyniri bulamazsanız, mozzarella, tuzsuz manda peyniri ve tuzsuz dil peyniri ile deneyebilirsiniz. İşte ev yapımı künefe tarifi…
KÜNEFE TARİFİ
Malzemeler
250 gr kadayıf
125 gr tuzsuz künefe peyniri
3 yemek kaşığı tereyağı
Çok az pekmez
Şerbeti için
1 su bardağı şeker
1 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı
Öncelikle şerbeti için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 10-15 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp şerbetin soğumasını bekleyin. Diğer tarafta kadayıfı küçük küçük kıyın. Tereyağını eritin. Künefe tabağını yağlayın. Üzerine iyi kızarması için çok az pekmez sürün. Kadayıfın yarısını küçük yuvarlak künefe tabağına alıp bastırarak yayın. Eritilmiş tereyağının yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirin. Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın. Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin. Kalan kadayıfı da peynirin üzerine yayın ve tekrar bastırarak sıkıştırın. Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın. Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin. Düz bir tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin. Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. Dilerseniz Antep fıstığı ve kaymak ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…
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