Ünlü çellist Johannes Moser, İzmir'de sahne alacak

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:29

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:29

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü çellist Johannes Moser'i sanatseverlerle buluşturacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser 28 Mart saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Denizbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Jesko Sirvend'in üstleneceği konserde, klasik müziğin önemli eserlerinden Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel Konçertosu" ve İgor Stravinsky'nin "Petruşka" adlı bale müziği seslendirilecek.

Johannes Moser, Berlin Filarmoni, New York Filarmoni, Londra Senfoni ve Münih Filarmoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahne aldı. Sanatçı, 2002 Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı ve kariyeri boyunca Brahms Ödülü ile iki ECHO Klassik ödülüne layık görüldü.

Şef Jesko Sirvend ise Tonhalle-Orchester Zürich, MDR Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası ve Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gibi topluluklarla yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor.

Konserin biletleri AASSM gişelerinden ve biletinial.com üzerinden temin edilebilecek.