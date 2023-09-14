Ünlü İngiliz tarihçi Philip Mansel İzmir’e geliyor

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Levantenler Derneği, ünlü İngiliz tarihçi Philip Mansel’i İzmirlilerle buluşturacak “Liman Kenti İzmir-Bir Levantenler Hikâyesi" söyleşisi düzenliyor. 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir Sanat Merkezi’nde tercüme desteğiyle yapılacak etkinlik, İzmir Almanya Konsolosluğu Kültür Ataşeliğinin Liman Kenti İzmir söyleşilerinin bir bölümü olarak izleyicilerle buluşuyor. Levant, Konstantiniyye, Sultanların İhtişamı ve Halep adlı eserleri Türkçe olarak yayımlanmış olan Philip Mansel, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip tarihi liman kenti İzmir’i “Bir Levantenler Hikâyesi” bağlamında ele alacak.

PHİLİPS MANSEL KİMDİR?

Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi hakkında çok sayıda kitabın yazarı olan Philip Mansel, 1951'de Londra'da doğdu. Doğu Akdeniz'in tarihi ve kültürlerinin araştırılmasına kendini adamış bir hayır kurumu olan Levanten Miras Vakfı'nın da mütevelli heyeti üyesi olan Mansel, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede konferanslar verdi. İki bölümlük Channel 4 belgeseli "Harem" ve iki BBC 2 belgeseli de dahil olmak üzere radyo ve televizyonda çok sayıda programa katıldı.

Kraliyet Tarih Derneği, Kraliyet Edebiyat Topluluğu, Tarihsel Araştırma Enstitüsü (Londra Üniversitesi) ve Kraliyet Asya Topluluğu üyesi olan Philip Mansel, Fransa Kültür Bakanlığı’nın Sanat ve Edebiyat Şövalyelik Nişanı sahibi. 2012'de Londra Kütüphanesi Edebiyatta Yaşam Ödülü'nü aldı ve 2016'da Belçika'da Kraliyet Nişanı'na layık görüldü. Kitapları Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, Arnavutça, Türkçe, Arapça ve Çinceye çevrildi.